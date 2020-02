Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Adelhausen: Alkoholisierter Mann nach Auseinandersetzung bei Veranstaltung in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Nachdem ein alkoholisierter Mann nach mehreren Auseinandersetzungen bei einer Fastnachtsveranstaltung am Freitag, 14.02.20, in Adelhausen durch den Sicherheitsdienst aus der Halle verwiesen wurde, soll er angedroht haben, zurückzukehren und weiter zu stören. Der 49-jährige Mann konnte gegen 3 Uhr durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, ermittelt wegen Körperverletzung und der Androhung von Straftaten und bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in der Halle sehr aggressiv aufgetreten sein und auch wild um sich geschlagen haben.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell