Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall am Samstag, 15.02.20, gegen 13.30 Uhr, wurde in der Dammstraße ein 32-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 70-jähriger Opel-Fahrer hatte den Radler beim Einfahren von der Friedrich-Ebert-Straße auf die Dammstraße übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer über die Motorhaube geschleudert. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad und dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

