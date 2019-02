Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rauchverbot nicht akzeptiert und zugeschlagen

Borken (ots)

Am Sonntag betraten zwei Männer (40/Mülheim a.d.R.; 30/Borken) gegen 02.30 Uhr rauchenderweise eine Gaststätte in der Innenstadt. Daraufhin wurde sie aufgefordert, die Gaststätte zum Rauchen zu verlassen. Die beiden aggressiven Männer kamen dem nicht nach und schlugen einer 27-jährigen Borkenerin ins Gesicht und einer 16-jährigen aus Rhede gegen den Oberkörper. Auch der Gastwirt wurde durch die beiden Männer angegriffen, die schließlich durch mehrere Gäste aus dem Lokal gedrängt wurde. Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam, da er auch im Beisein der Beamten weiter randalierte. Der 30-Jährige kam dem Platzverweis der Beamten nach.

