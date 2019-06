Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Löffingen

In der Nacht auf Samstag, 08.06.2019, wurde gegen 01.00 Uhr morgens ein auswärtiger Pkw in Löffingen einer Kontrolle unterzogen. Der 26 Jahre alte männliche Fahrer händigte den Beamten zunächst einen internationalen Führerschein aus, zumindest sollten die Beamten das Dokument dafür halten. Wie sich herausstellte handelte es sich um ein gefälschtes Dokument, dass nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt. Weiterhin konnte beim Fahrzeugführer alkoholbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, weshalb in einem naheliegenden Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Fahrzeugführer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

BS/FLZ

