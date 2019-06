Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mehrere Einbrüche in Firmengebäude

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in einem Zeitfenster zwischen 19.15 Uhr und 06.10 Uhr, kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in Emmendingen. In der Straße "Zum Übergang" wurde in zwei Firmengebäude eingebrochen. In einer Firma drangen die Täter über eine eingeworfene Scheibe in das Innere, durchsuchten das Objekt nach möglichem Diebesgut und verließen letztlich das Gebäude ohne Beute. In der zweiten Firma hebelten sie ein Fenster gewaltsam auf und entwendeten einen PKW Schlüssel und damit einen an der Firma abgestellter Firmenwagen. Hierbei handelt es sich um einen weißen Mercedes Vito. Als dritten Tatort verzeichnete die Polizei einen Einbruch in das Tierheim Emmendingen. Auch hier gelangten die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten das Objekt. Nach einem untauglichen Versuch einen Tresor zu öffnen, entwendeten sie letztlich eine Spendenkasse mit bislang unbekanntem Inhalt.

Freiamt-Ottoschwanden: Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Aufhebeln eines Fensters in den Kindergarten Ottoschwanden und durchsuchten das Objekt. Im Inneren wurde eine weitere Türe mit brachialer Gewalt eingetreten. Die Täter entwendeten zwei Kleingeldkassen mit einem Gesamtbetrag von ca. 60 Euro; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell