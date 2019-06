Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Gefährliche Überholvorgänge auf der A98 und im Bürgerwaldtunnel - Polizei sucht Zeugen!

Am Freitagmorgen, 07.06.2019, kam es auf der A 98 in Höhe Lauchringen und im Bürgerwaldtunnel zu gefährlichen Verkehrsmanövern. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 06:15 Uhr und 06:25 Uhr sollen sich mehrere Fahrer in Fahrtrichtung Waldshut gegenseitig überholt haben, so dass andere gefährdet wurden. Die Beteiligten sollen sich auch ausgebremst haben. Möglicherweise waren zwei BMW und ein Lieferwagen beteiligt. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

