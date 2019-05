Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dossenbach: Körperverletzung nach dem Besuch einer Veranstaltung - Zeugensuche

Am Sonntag, gegen 03.15 Uhr, verließen zwei Männer, im Alter von 22 und 29 Jahren, eine Veranstaltung bei der Festhalle in Dossenbach. Auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug sollen sie dann unvermittelt von einer noch unbekannten Personengruppe angegriffen worden sein. Der 29 Jährige erlitt durch einen Schlag ins Gesicht eine Platzwunde. Der 22 Jährige ging durch einen Tritt in den Rücken zu Boden und soll hier noch weiter geschlagen und getreten worden sein. Er erlitt hierdurch erhebliche Gesichtsverletzungen, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.

