POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der B 316 zwischen Rheinfelden und Degerfelden. Von Rheinfelden kommend befuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Sportwagen "De Tomaso" die Strecke, als der Motor aus ungeklärten Gründen anfing zu qualmen. Er hielt am rechten Fahrbahnrand an und gleich darauf ging der Motorraum in Flammen auf. Die Feuerwehr Rheinfelden rückte an und löschte das Auto. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.

