POL-NE: Radfahrer mit Betäubungsmittel angetroffen

Neuss (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, überprüfte gegen 01:20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung einen 32jährigen Radfahrer auf der Römerstraße / Normannenstraße in Neuss. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Des Weiteren wurde in dem von ihm mitgeführten Rucksack eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel (vermutlich Amphetamin, ggf. auch Kokain) aufgefunden. Zudem stammt das von ihm benutzte Fahrrad möglicherweise aus einem Diebstahl. Der 32jährige wurde festgenommen und nach Vernehmung durch die Kriminalpolizei einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (EM)

