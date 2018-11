POL-NE: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fußgänger

Neuss, Barbaraviertel (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, kam es gegen 06:50h in Neuss, auf der Düsseldorfer Straße in Höhe der Haltestelle "Am Kaiser", zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger. Nach Angaben eines Zeugen verließ ein 21-jähriger Düsseldorfer die Straßenbahn an der Haltestelle "Am Kaiser". Als er die Straße, trotz für ihn Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage, überqueren wollte, um zum Aufgang der S-Bahn zu gelangen, wurde er vom PKW eines 37-jährigen Neussers, welcher stadteinwärts unterwegs war, erfasst. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. (EM)

