Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrerin stürzt auf Rollsplit - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Verletzungen an der Hand hat sich bei einem Sturz am Sonntag eine Motorradfahrerin zugezogen. Die 19-jähriger war auf ihrer BMW gegen 17:00 Uhr in der Eggener Straße zwischen Niedereggenen und Feuerbach zu Fall gekommen, als sie in einer Kurve auf Rollsplit geriet. Sie bremste und stürzte in der Folge. Zur Versorgung ihrer Verletzungen kam sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

