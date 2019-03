Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen/Kandern: Brandalarme sorgen für Einsätze - Einkaufsmarkt evakuiert - keine Personen- oder Sachschäden

Freiburg (ots)

Mehrere Brandalarme haben über das Wochenende für Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Am Samstagmorgen löste die Brandmeldeanlage eines Einkaufsmarktes in Lörrach aus. Verantwortlich war ein Defekt an einer Dunstabzugshaube. Ein Feuer gab es zu keiner Zeit. Vorsorglich war der Gebäudekomplex geräumt worden. Die Kunden folgten vorbildlich den Anweisungen über die Lautsprecher. Am Abend war die Feuerwehr in der Hartmattenstraße im Einsatz, als Brandgeruch aus einer Wohnung gemeldet worden war. Hier hatte ein Bewohner das Essen auf dem Herd vergessen und war kurz weg. In diesem Fall trat kein Schaden ein. In der Nacht zum Montag brannte ein Feld in Steinen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Hier hatte sich Polter- und Käferholz entzündet. Auch in diesem Fall wird von keinem Sachschaden ausgegangen. Ein piepsender Rauchmelder löste am Samstag in Kandern einen Feuerwehreinsatz aus. Es lagen kein Brand und keine Rauchentwicklung vor. Wieso der Melder Alarm schlug, konnte nicht nachvollzogen werden.

