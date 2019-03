Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auto überschlägt sich - zwei Insassen verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der B 317 zwischen Lörrach und Steinen ein Auto überschlagen. Die beiden Insassen wurden verletzt. Der S-Klasse-Mercedes war gegen 17:30 Uhr in Höhe des Klärwerks nach rechts von der Straße abgekommen. Nachdem der schwere Wagen einen Baum gestreift hatte, überschlug er sich mehrfach, bis er in einem Grünstreifen auf der Seite liegend an einen Baum zum Stillstand kam. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren, wurden von Ersthelfern versorgt und kamen mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Lörrach. Während der Fahrer mit Prellungen davonkam, erlitt der Beifahrer eine Beckenfraktur. Beide blieben bis auf weiteres im Spital. Die Bergung des völlig demolierten Wagens übernahm ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Wieso der Fahrer von der Straße geriet, ist noch nicht bekannt. Körperliche Beeinträchtigungen waren nicht feststellbar.

