Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Versuchter Einbruch in Discounter

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte versucht, in einen Einkaufsmarkt in Efringen-Kirchen einzudringen. Am Samstagmorgen erkannten Mitarbeiter, als sie die Alarmanlage ausschalten wollten, gesplitterte und eingedrückte Eingangstüren am Gebäude, das in der Straße "Im Schöttle" liegt. Der oder die Täter kamen so in einen Vorraum, aber nicht weiter. Die dortigen Türen hielten stand und verkanteten sich so, dass gar niemand mehr in den Verkaufsraum kam. Ein Schlosser musste die Türen lösen. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstagmorgen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Markgräflerland (Tel. 07626 97780-0) übernommen.

