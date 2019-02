Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Iffezheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Jeep auf der B 500 in Fahrtrichtung Frankreich. An der Ampelanlage zur ehemaligen B36 blinkte sie nach rechts und ordnete sich auf die Abbiegespur in Richtung Rastatt ein. Ein zunächst hinter ihr fahrender 34-jähriger Lenker eines Sattelzuges fuhr auf der rechten Geradeausspur in Richtung Frankreich weiter und war an dem Jeep fast vollständig vorbeigefahren, als die 29-Jährige unvermittelt ihr Fahrzeug wieder nach links lenkte. Sie kollidierte mit dem hinteren Teil des LKW-Aufliegers. Verletzt wurde beim Aufprall niemand. Es entstand nur ein geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt jedoch festgestellt, dass die 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab annähernd 1,4 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Der Führerschein wurde einbehalten und eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt. /ag

