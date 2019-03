Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall mit 5000 Euro Sachschaden verursacht und abgehauen

Freiburg (ots)

Mit Ihrem Mercedes befuhr am Samstagmorgen gegen 08.15 Uhr eine 49 Jahre alte Frau die L 139 von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen. Kurz nach dem Ortsausgang von Maulburg begegnete ihr ein Fahrzeug, welches mittig auf der Straße fuhr. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste die 49-jährige nach rechts ausweichen und schleifte dabei an der rechten Schutzplanke entlang. Das andere Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

