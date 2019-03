Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit 8000 Euro Sachschaden verursacht und abgehauen - roter älterer Mercedes-Benz gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 09.40 Uhr, in der Hegnestraße. Hier parkte ein Skoda ordnungsgemäß am Straßenrand. Als der Fahrzeughalter zurückkam, war ein großflächiger Streifschaden an der nahezu kompletten linken Fahrzeugseite des Skodas vorhanden. Das Ausmaß des Schadens wird auf 8000 Euro geschätzt. Aufgrund der Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein rotes Auto handelt. Durch den Geschädigten konnte am Unfallort ein beschädigtes Spiegelglas samt Plastikverankerung eines Außenspiegels aufgefunden werden. Dieser passt zu einem Mercedes-Benz älteren Baujahrs. Der Verdacht liegt nahe, dass dieser Spiegel dem Verursacher gehört. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

