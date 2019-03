Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mutmaßlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin in der Fußgängerzone

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin wurde die Polizei am Samstag in die Waldshuter Innenstadt gerufen. Gegen 13:00 Uhr soll es in der Kaiserstraße, also in der Fußgängerzone, zum Zusammenstoß zwischen einem Rover und einer Frau gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 91 Jahre alte Rover-Fahrer verbotswidrig den für den Fahrzeugverkehr gesperrten Bereich. Dort stieß er mit einer 64 Jahre alten Frau zusammen. Wie es genau dazu kam, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Aussagen der Beteiligten widersprachen sich. Die Fußgängerin verließ die Unfallstelle in Richtung Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Ein Schaden am Auto war nicht ersichtlich. Die Ermittlungen des Polizeireviers Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) dauern an.

