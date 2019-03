Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Heizungsdefekt führt zu Feuerwehreinsatz - erhöhte Kohlendioxidkonzentration

Freiburg (ots)

Ein Heizungsdefekt hat zu einem Feuerwehreinsatz am Freitagmittag in WT-Gurtweil geführt. Bereits am Morgen war dem Hauseigentümer eine Störung an der Heizungsanlage aufgefallen. Er konnte diese selbstständig beheben. Am Mittag schien der Senior wie apathisch, bei einer hinzugerufenen Pflegekraft schlug der CO2-Warnmelder an, weshalb alle Anwesenden sofort das Haus verließen. Die verständigte Feuerwehr erkannte die Ursache bei der Heizung, weshalb ein Monteur kam und die Anlage wieder in Ordnung brachte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

