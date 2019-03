Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Dreisten Dieb auf frischer Tat ertappt

An einem VW-Bus in der Fahrnauer Straße machte sich am Samstagabend gegen 23.50 ein Mann zu schaffen und wollte Gegenstände aus dem Fahrzeug stehlen. Der 41 Jahre alte Besitzer war zeitgleich neben seinem Haus tätig und sah wie der Mann von der Beifahrerseite aus in der offenen Tür stand und das Handschuhfach durchwühlte. Der 41-jährige rannte hin und wollte die Person festhalten. Dieser lies zwei Behältnisse und einen Taschenrechner fallen und flüchtete. Der Besitzer des VW-Busses verfolgte den Mann noch, verlor diesen aber auf Höhe der Himmelreichstraße. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alte, zirka 175 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkler Teint, schlanke Statur und hatte ein eher rundliches Gesicht. Er trug eine rote Base-Cap der Marke FOX mit weißem Fuchskopf vorne, links und hinten. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

