Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Firma - Lieferwagen vom Hof gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Firma in Lörrach-Tumringen eingebrochen und haben mit einem dort gestohlenen Lieferwagen das Diebesgut abtransportiert. Zuerst überwanden die Einbrecher einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände in der Mühlestraße. Über ein eingeschlagenes Fenster stiegen sie in das Gebäude ein. Aus einem Büro wurde jedenfalls die Kaffeekasse gestohlen. Mit dem gefundenen Zündschlüssel machten sich die Täter in einem roten Firmenlieferwagen davon. Hierzu wurde das geschlossene Firmentor wahrscheinlich mit diesem Wagen aus der Verankerung gezogen. Was zudem noch gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

