POL-HA: Einbruch in Lottogeschäft

Hagen (ots) - In der Nacht zu Sonntag lösten Einbrecher um 00.08 Uhr den Alarm bei einem Sicherheitsdienst aus, als sie in Hohenlimburg in die Räumlichkeiten eines Lottogeschäfts mit angeschlossener Postfiliale eindrangen. Der Wachdienst informierte die Leitstelle und Polizeibeamte umstellten das Objekt im Einkaufzentrum Auf dem Lölfert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter allerdings das Gelände wieder verlassen. Nach ersten Ermittlungen begingen drei maskierte Personen den Einbruch. Zwei von ihnen zertrümmerten mit Vorschlaghämmern die untere Verglasung einer Notausgangstür und verschafften sich so Zugang. Aus den Geschäftsräumen entwendeten sie nach Postwertzeichen, einen kleinen Tresor mit Lotterielosen und Wechselgeld sowie etwa 30 Stangen Zigaretten aus dem Tresenbereich. Die beiden Zufahrtsmöglichkeiten zum Einkaufszentrum sind zur Nachtzeit mit Schranken für Fahrzeuge gesperrt, der untere Schlagbaum war abgebrochen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 02331-986 2066.

