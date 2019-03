Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen/Breisach - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen/Breisach - Eine Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem VW Bus am Samstag, 16. März, um 10:40 Uhr, die Landesstraße 114 von Ihringen in Richtung Breisach. Einige hundert Meter vor der Einmündung zum Winkler Berg kam ihr plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ein silberner oder grauer Kleinwagen auf ihrer Spur entgegen, dessen Fahrer oder Fahrerin keine Anstalten machte, das Fahrzeug auf die eigene Fahrspur zu lenken. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der VW Bus nach rechts auf das Bankett ausweichen, überfuhr einen Verkehrsleitpfosten und kam im Gras zum Stehen. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Ihringen ungeachtet dessen fort. Am VW Bus entstand geringer Sachschaden; der Verkehrsleitpfosten konnte wieder eingesetzt werden. Das Polizeirevier Breisach bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell