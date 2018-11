Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.11.2018, gegen 11.30 Uhr wurde vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone in Titisee ein Mann beobachtet, wie er bei einem Bekleidungsständer drei Herrenjacken im Wert von 210,- EUR an sich nahm und sich damit, ohne zu bezahlen, entfernen wollte. Dies fiel einem Angestellten auf, welcher dem Dieb hinterher rief. Zwei zufällig in der Nähe befindliche Polizeibeamte wurden auf die Situation aufmerksam, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen vorläufig festnehmen. Die drei Jacken ließ dieser während der Flucht fallen. Im Zuge der ersten Feststellungen vor Ort, konnte dann eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt einen zweiten Mann, der ebenfalls an der Tat beteiligt war, ebenfalls in der Fußgängerzone festnehmen. Weiter wurde der von beiden benutzte Pkw in der Parkstraße festgestellt. Die Festgenommenen sind Asylsuchende aus Georgien im Alter von 46 und 52 Jahren und der Polizei wegen mehreren Diebstahlsdelikte bereits bekannt. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde der Pkw kurzzeitig beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Durchführung der notwendigen strafprozeßualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen übernommen und führt diese fort.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell