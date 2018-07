Freiburg (ots) - Grafenhausen: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt - von Straße abgekommen

Alleinbeteiligt kam am Freitagabend ein Jugendlicher mit seiner 125ziger von der Straße ab und verletzte sich dabei schwer. Der junge Mann war gegen 18:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Buggenried und Brenden in einer Rechtskurve von der Fahrbahn geraten. Durch den Sturz zog er sich eine Verletzung am Schlüsselbein zu. Vom Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt gebracht. Unfallursächlich dürfte ein Fahrfehler gewesen sein. Am Motorrad des Jugendlichen wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Küssaberg: Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrerin schwer verletzt

Am Samstagabend überschlug sich ein Pkw mehrfach, nachdem die 23 Jahre alte Fahrerin von der Straße abgekommen war. Sie verletzte sich dabei schwer. Kurz nach 18:00 Uhr war die junge Frau auf der Landstraße zwischen Bechersbohl und der Kreuzung zur B 34 ausgangs einer Linkskurve ins Schleudern geraten. In der Folge kam sie mit ihrem Fiat nach links von der Straße ab und der Pkw überschlug sich aufgrund des dortigen stark abschüssigen Geländes mehrfach, bis er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus, ihre 19-jährige Beifahrerin lehnte vor Ort eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Außer Prellmarken schien die Frau unverletzt. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 10000 Euro.

