Freiburg (ots) - Albbruck: Rennradfahrerin stürzt und zieht sich Schulterverletzung zu

Mit einer Schulterfraktur kam am Sonntag eine 57 Jahre alte Radfahrerin ins Krankenhaus. Sie hatte gegen 11:30 Uhr die Ortsdurchfahrt von Schachen talwärts befahren, als sie beim Rechtsabbiegen in die Hochsaler Straße stürzte. Sie wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht.

Wutöschingen: Sattelzug streift Leitplanke - abgedrängt durch überholenden Lkw - Zeugensuche!

Zu einem Verkehrsunfall, der am Freitag gegen 13:00 Uhr auf der B 314 zwischen Eggingen und Wutöschingen passierte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 38-jähriger war mit seinem Sattelzug, einer schwarzen MAN-Zugmaschine mit einem weißen Auflieger, auf der Bundesstraße in Richtung Waldshut-Tiengen unterwegs, als er zwischen den beiden Ortschaften von einem anderen Sattelzug (roter Volvo und grauer Auflieger) überholt wurde. Wegen Gegenverkehrs musste dieser dann aber reinziehen. Nur durch eine Vollbremsung und einem Ausweichmanöver will der 38-jährige einen Unfall vermieden haben. Dabei streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite an einer Leitplanke entlang. Der beschuldigte 58 Jahre alte Sattelzugfahrer konnte in WT-Tiengen von der Polizei angehalten werden und bestritt eine Beteiligung. Eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung konnte diesem anhand der Auswertung des Kontrollgerätes aber zweifelsfrei nachgewiesen werden. Da der Unfallhergang unklar ist und auch eine Unfallstelle bislang nicht gefunden werden konnte, sucht die Polizei nach Zeugen, die das Überholmanöver der beiden Sattelzüge beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) zu melden.

