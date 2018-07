POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Nordschwabener-/Minselner Straße ein Unfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 81-jährige Frau befuhr gegen 9.35 Uhr mit ihrem Honda die Weiherstraße in Richtung Nordschwabener Straße. An der Kreuzung zur Minselner Straße übersah sie einen dort fahrenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich vor Ort um ihn. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

de/jk

