POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots) - Kleines Wiesental: Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Am Sonntagabend verunglückte auf der L139 ein 40-jähriger Kradfahrer. Der Mann fuhr gegen 19 Uhr von Neuenweg talwärts in Richtung Tegernau. Kurz vor der Ortseinfahrt Tegernau kam der 40-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er flog über die Leitplanke und fiel anschließend einige Meter eine Böschung hinunter, während das Motorrad auf der Fahrbahn liegen blieb. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Schwerverletzten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Tegernau war zur Unterstützung ebenfalls am Unfallort.

