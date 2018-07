POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener Fußgänger wirft Einkaufs-Trolley gegen Auto

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Betrunkener Fußgänger wirft Einkaufs-Trolley gegen Auto

Am Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr überquerte ein 59-jähriger Mann die Güterstraße von der Bahnunterführung kommend in Richtung "Einkaufsmeile". Als ein langsam auf der Güterstraße fahrendes Auto sich dem Mann näherte, warf der aus nicht bekannten Gründen seinen mitgeführten Einkaufs-Trolley gegen den Kotflügel des Autos. Zudem sprang der Mann vor das Auto, ließ sich auf die Straße fallen und begann laut zu schreien und sich herumzuwälzen. Beim Eintreffen der eingesetzten Rettungskräfte und Polizeibeamten reagierte der 59-Jährige verbal aggressiv. Der vermutlich stark alkoholisierte Mann wurde durch die Beamten zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden keinerlei Verletzungen bei ihm festgestellt. Er wurde daher zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Am Honda entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

