POL-FR: Weil am Rhein: Einbrecher werden überrascht und flüchten vor der Polizei

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Einbrecher werden überrascht und flüchten vor der Polizei

Am Montag teilte eine Bürgerin der Polizei kurz nach 4 Uhr mit, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen auf einer Baustelle in der Gustave-Fecht-Straße herumtreiben und irgendetwas herumschrieben würden. Eine Streife war wenig später vor Ort und sichtete zwei dunkel gekleidete Gestalten mit Tretrollern. Die Streife hielt an, worauf die Personen die Tretroller fallen ließen, über eine Wiese davonrannten und in der Dunkelheit entkamen. Zwei Tretroller und zwei Beutel mit Einbruchswerkzeug und einem Zahlautomaten wurden auf der überstürzten Flucht zurückgelassen. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass der Zahlautomat in einer nahe gelegenen Gemeinschaftsunterkunft abmontiert und entwendet worden war. Die Verdächtigen wurden als mittelgroß und jugendlich beschrieben. Beide trugen dunkle Kapuzenpullis. Auf einem war ein Totenkopfmotiv. Die Polizei sucht nach den beiden Personen und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-97970).

