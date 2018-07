POL-FR: Todtnau: Mountainbike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots) - Todtnau: Mountainbike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag zog sich ein 31-jähriger Mountainbike-Fahrer bei einem Sturz auf dem "Höhenweg" schwere Verletzungen zu. Der 31-Jährige war mit seinem Mountainbike talwärts von der St. Wilhelmer Hütte in Richtung Stübenwasen unterwegs. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde nach der Bergung durch die Bergwacht Todtnauberg vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

