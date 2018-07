POL-FR: Schwörstadt: Zeugenaufruf zu Unfall auf der B 34

Freiburg (ots) - Schwörstadt: Zeugenaufruf zu Unfall auf der B 34

Am Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der B34 zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer zu einem Unfall. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Seat Ibiza die B34 von Schwörstadt in Richtung Rheinfelden. Nach Angaben des Fahrers wollte er unmittelbar nach der Aufhebung des Überholverbots zwei langsam vor ihm fahrende Autos überholen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der bereits am Überholen war und sich auf gleicher Höhe befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 31-jährige Kradfahrer stürzte und sich dabei verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Unfallzeugen. Insbesondere werden die beiden vor dem Seat langsam fahrenden Fahrzeugführer gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623/74040).

