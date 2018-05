POL-KN: Flüchtender Pkw

Meßkirch (ots) - In der Nacht auf den heutigen Montag sollte gegen Mitternacht ein unbekannter Autofahrer im Bereich Menningen von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Statt anzuhalten, beschleunigte der Unbekannte seinen Suzuki und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Meßkirch. Die Beamten verfolgten den Mann von der Bahnhofstraße über die Schnerckinger Straße in die Straße "Am Hauptbühl". Dort durchfuhr der Flüchtende eine Wiese in Richtung Sandbühlweg. Anschließend ging die Flucht über den Sandbühlweg und der Pfullendorfer Straße weiter bis zu einem Waldstück, wo der Unbekannte den Pkw zurückließ und unerkannt entkommen konnte. Bei der Verfolgungsfahrt, bei der auch ein Streifenwagen beschädigt wurde, forderten die Beamten zur anschließenden Fahndung auch einen Polizeihubschrauber an. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeuglenker machen können, verdächtige Personen in der Nacht festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, anzurufen.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell