POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.04.2018

Konstanz (ots) - Reichenau

Spiritusflasche explodiert

Mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen musste am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, eine 50-jährige Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 66-Jähriger einen Spirituskocher eines Warmhaltebehälters nachgefüllt haben. Dabei entzündete sich die Spiritusflasche explosionsartig, wodurch die in der Nähe stehende Frau im Gesicht, Oberkörper und an den Händen schwere Verbrennungen erlitten hat. Auch der 66-Jährige musste mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallablaufs aufgenommen.

