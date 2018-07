Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/Tiengen: Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Ein 89 Jahre alter Autofahrer kam nach einem Auffahrunfall in WT-Tiengen am Freitagabend in eine Klinik. Gegen 17:30 Uhr hatte dieser am Ortseingang von Tiengen zu spät bemerkt, dass der Fahrzeugverkehr aus Richtung Waldshut ins Stocken geriet. Der Senior fuhr einem vorausfahrenden VW Golf ins Heck. Während er sich leicht verletzte und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, kam der 28 Jahre alte VW-Fahrer mit dem Schrecken davon. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro.

Stühlingen: Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer - Begleiter unter Alkoholeinfluss

Aus einer Dreiergruppe stürzte am Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer schwer, ein anderer stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Die drei Männer waren mit ihren kleinen Motorrollern gegen 15:30 Uhr auf der B 314 in Richtung Stühlingen unterwegs, als sie nach Grimmelshofen nach rechts in Richtung Weizen abbogen. Dabei kam der mittlere der Drei, ein 69 Jahre alter Mann, zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Singen. Bei der Unfallaufnahme wurde von der Polizei festgestellt, dass dessen zwei Begleiter nach Alkohol rochen. Während einer nur ganz leicht alkoholisiert war und unter dem Grenzwert lag, war ein 28 Jahre alter Mann doch deutlich darüber. Gut 1,6 Promille zeigte der Alcomat bei diesem an. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Da beim Verletzten eine diesbezügliche Überprüfung wegen seiner medizinischen Versorgung nicht sofort erfolgen konnte, wurde bei ihm ebenfalls eine Blutprobe erhoben.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell