Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen - Verkehrsunfälle - Versenkter Roller - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Vandalismus in Sporthalle

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend verschafften sich bisher unbekannte Vandalen Zugang zur Stegwiesenhalle. In der Halle wurden sämtliche Sportgeräte umgeworfen und teilweise beschädigt. Zudem setzten die Täter den Hallenboden unter Wasser und schütteten mehrere Farbeimer auf dem Boden aus. Der verursachte Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugenhinweise entgegen.

Welzheim-Gausmannsweiler: Polizisten angegriffen

Ein 19-jähriger Mann ging in der Nacht auf Sonntag gegen 1:25 Uhr auf vier Polizisten zu, die sich aufgrund einer Veranstaltung im Bereich Gausmannsweiler befanden. Der Mann brüllte die Polizisten zunächst an und begann anschließend, in Richtung der Polizisten zu schlagen. Daraufhin wurde der 19-Jährige zu Boden gebracht, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Da er sich weiterhin nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier griff er die Polizisten erneut mehrfach an und beleidigte und bedrohte sie. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Weissach im Tal: Unfallflucht

Zwischen dem 29.07.2026, gegen 18:00 Uhr und dem 30.07.2026 gegen 14:00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Stuttgarter Straße in Unterweissach. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort angebrachten Holzzaun, welche dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

Backnang: Unfallflucht

Am 01.08.2026 streifte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 06:45 Uhr und 12:30 Uhr vermutlich beim Ausparken in der Königsberger Straße in Backnang einen dort geparkten VW Golf. Am VW entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Er Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

Backnang: Versenkter Roller

Am 03.08.2026 entwendeten drei unbekannte Jugendliche gegen 04:30 Uhr den Roller einer 64-Jährigen und schoben diesen in die Murr. Der Roller wurde durch die Feuerwehr Backnang geborgen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz. Die Jugendlichen wurden von Zeugen wie folgt beschrieben: 17-20 Jahre alt, mutmaßlich arabische Herkunft. Einer der Jugendlichen soll ein weißes Fahrrad dabeigehabt haben. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung an Pkw

Am 01.08.2026 beschädigte ein Unbekannter zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr die Beifahrertür eines in der Stuttgarter Straße abgestellten weißen Honda RZ. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen dem 01.08.2026, gegen 21:00 Uhr und dem 02.08.2026, gegen 20:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Rotkelchenweg in Fellbach vermutlich beim Ausparken einen dort abgestellten Seat Leon. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

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