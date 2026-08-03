Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Suche nach vermisster Dame

Aalen (ots)

Aktuell ist die Polizei in Aalen auf der Suche nach einer vermissten Dame. Diese ist ca. 75 Jahre alt und ca. 150 cm groß. Sie fehlt aus einem Heim in der Jahnstraße und wurde dort zuletzt gegen 18:00 Uhr gesehen. Die Dame ist gut zu Fuß, allerdings möglicherweise orientierungslos und in einer medizinischen Notlage. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361 524150 entgegen. Aktuell ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

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