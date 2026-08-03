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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Dame aufgefunden-Erledigung der Suche

Aalen (ots)

Aalen: Suche nach vermitsster Dame erledigt

Die Suche nach der seit gestern Abend vermissten 75-Jähgrigen hat sich erledigt. Die Dame wurde gegen 6.30 Uhr im Stadtgebiet aufgefunden. Sie wird nun vom Rettungsdienst versorgt und kommt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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