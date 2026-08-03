POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Dame aufgefunden-Erledigung der Suche
Aalen (ots)
Aalen: Suche nach vermitsster Dame erledigt
Die Suche nach der seit gestern Abend vermissten 75-Jähgrigen hat sich erledigt. Die Dame wurde gegen 6.30 Uhr im Stadtgebiet aufgefunden. Sie wird nun vom Rettungsdienst versorgt und kommt ins Krankenhaus.
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