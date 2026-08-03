Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall auf der A6

Am Montag gegen 01 Uhr befuhr ein 45-jähriger Renault-Fahrer die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe von Ilshofen und Wolpertshausen kam er aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Im weiteren Verlauf kollidierte abwechselnd links und rechts mit der Betonleitwand und der Leitplanke. Eine 18-jährige Mitfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 45-Jährige, sowie zwei weitere Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Motorradfahrer gestürzt

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr geriet ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der Hohenloherstraße in einem Kurvenbereich mit seinem Motorrad ins Schleudern. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schlitterte rund 10 Meter weiter auf seiner rechten Körperseite. Grund für den Kontrollverlust soll eine sich auf der Fahrbahn befindliche Flüssigkeit gewesen sein, welche anschließen durch eine Reinigungsfirma beseitigt wurde. Der 39-Jährige begab sich anschließend in ein Krankenhaus.

Rot am See: Unklarer Unfall

Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Niederwinden und Rot am See kam es am Samstag gegen 4:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 43-jährigen Fußgänger und einem 35-jährigen Fahrradfahrer. Nach bisherigen Informationen soll der 35-Jährige den 43-Jährigen auf dem Weg mit seinem Fahrrad umgefahren haben. Der 43-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Da die Aussagen der beiden Beteiligten sich nicht decken, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, welche sich mit Hinweisen unter 07951 4800 melden können.

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