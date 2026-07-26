POL-PDLD: Erlöschen der Betriebserlaubnis
Edenkoben (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Samstagvormittag gegen 09:45 Uhr im Stadtgebiet einen BMW 1er. Hierbei fiel auf, dass am PKW technische Veränderungen an den Felgen bzw. eine Tieferlegung vorgenommen wurde. Da hierfür keine Dokumente vorgezeigt und auch keine Kombinationsabnahme der technischen Veränderungen nachgewiesen werden konnten, war die Betriebserlaubnis erloschen. Daher wurde dem Fahranfänger die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
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