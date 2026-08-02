Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Ellwangen und Aalen

Aalen (ots)

Ellwangen: Auffahrunfall in der Haller Straße

Am Samstag gegen 13:30 Uhr musste ein 19-Jähriger mit seinem Fiat an der Ampel in der Haller Straße auf Höhe der Stadthalle anhalten, da diese Rotlicht zeigte. Dies erkannte eine nachfolgende 71-jährige Pkw-Lenkerin zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

Aalen: Zeugen zu Unfall gesucht

Am Samstag wurde der Polizei um 16:40 Uhr gemeldet, dass zwischen Dewangen und Treppach ein stark unfallbeschädigter Pkw neben der K3238 aufgefunden wurde. Der Pkw stand ca. 100 Meter abseits der Fahrbahn in einem Maisfeld. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, alle Airbags hatten ausgelöst. Bislang konnte keine zugehörige Person aufgefunden und ermittelt werden. Es ist auch unklar, wie lange der Pkw im Maisfeld stand. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 5240 zu melden.

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