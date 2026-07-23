Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwere Unfälle

Aalen (ots)

Neuler: Mit Fahrrad gestürzt

Ein 71-jähriger Radfahrer verlor am Mittwoch gegen 17:15 Uhr beim Anfahren auf der L 1073, zwischen Adelmannsfelden und Gaishardt, das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt.

Böbingen/Beiswang: Traktor gegen Fahrrad

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger den landwirtschaftlichen Weg aus Beiswang kommend in Richtung Heubach/Buch. In einer Senke mit Kurvenbereich fuhr der Fahrer des Traktors am linken Fahrbahnrand, um genügend Abstand zu zwei am rechten Fahrbahnrand befindlichen Fußgängern einzuhalten. Einem entgegenkommenden 37-jährigen Radfahrer war es noch möglich am Zugfahrzeug vorbeizufahren. Er kollidierte dann allerdings mit dem ausscherenden Anhänger des Traktors und kam zu Fall. Der Fahrer des Traktors entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, kehrte jedoch kurze Zeit darauf zur Unfallstelle zurück. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 20-jährige Husqvarna-Lenkerin kam am Mittwoch gegen 20:25 Uhr in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L1160, von Degenfeld in Richtung Weiler in den Bergen, im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stahlschutzplanke. Die Motorradfahrerin wurde vom Motorrad geschleudert und kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Hierbei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Rechberg: Unfall

Ein 67-jähriger Peugeot-Lenker kam am Mittwoch gegen 22:15 Uhr in der Ottenbacher Straße aus unbekannter Ursache zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kam er vom rechten Fahrbahnrand nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenhütte. Der Fahrer des Pkws wie auch seine 51-jährige Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der Fahrer wurde lebensgefährlich und seine Beifahrerin schwer verletzt.

Aalen: Unfall mit Radfahrer

Am Mittwoch gegen 15:40 Uhr befuhr eine 78-jährige Ford-Lenkerin die Alte Heidenheimer Straße und wollte nach links in die Walkstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 52-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Fahrradstreifen fuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Ein 24-jähriger Audi-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 17:20 Uhr die B29 von Aalen kommend in Richtung Nördlingen. Unmittelbar nach dem Rombachtunnel scherte er nach links aus, um an einem Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Hierbei touchierte er den vor ihm fahrenden BMW, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Im weiteren Verlauf kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Subaru der von einem 69-jährigen gelenkt wurde. Aufgrund des Zusammenstoßes drehten sich der Audi und der BMW, wodurch der BMW mit dem Heck in die dortigen Leitplanken prallte. Der Audi-Fahrer und der Fahrer des Subarus sowie dessen 70-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in verschiedene Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

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