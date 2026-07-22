Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verletzte nach Akkubrand

Aalen (ots)

Waiblingen - Hohenacker: Mehrere Verletzte nach Akkubrand

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr kam es in einer Firma in der Kriegsbergstraße bei Schweißarbeiten zu einem Brand eines Akkus. Das ausgebrochene Feuer konnte durch Mitarbeiter der Firma direkt wieder gelöscht werden. Bei dem Feuer wurden Gase freigesetzt, durch die letztendlich acht Mitarbeiter der Firma leichte Verletzungen erlitten und zur Untersuchung ins Krankenhaus kamen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Von der Feuerwehr Waiblingen waren 6 Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 9 Einsatzkräften im Einsatz.

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