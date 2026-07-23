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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Flächenbrand und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ilshofen: Flächenbrand

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es auf einem Feld im Mühläcker zu einem Flächenbrand. Das Feld wurde zuvor gedroschen. Hierbei entzündete es sich aus bislang unbekannter Ursache, sodass eine Fläche von etwa 4000 qm in Brand geriet. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr wollte eine 59-jährige VW-Fahrerin aus einem Feldweg in den Schindelwasen einfahren. Hierbei übersah sie einen 22-jährige Motorradfahrer, welcher bereits auf dem Schindelwasen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 22-Jährige schwer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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