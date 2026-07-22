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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Pedelec-Fahrer nach Unfall gesucht

Aalen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr kam es zwischen zwei Pedelec-Fahrern auf dem gemeinsamen Geh- und Fahrradweg in der Neue Reifensteige zu einem Unfall. Auf Höhe des Hagenbachstadions stießen die zwei E-Bike-Fahrer beim Vorbeifahren zusammen und stürzten. Nach dem Sturz unterhielten sich die beiden Männer noch ein paar Minuten und setzten dann die Fahrt fort. Im Nachgang des Unfalls wurde bekannt, dass sich ein beteiligter 19-jähriger Radfahrer entgegen des ersten Eindrucks bei der Kollision schwere Bauchverletzungen zugezogen hatte und ins Krankenhaus musste. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei nun den anderen beteiligten Pedelec-Fahrer, sowie weitere Zeugen, um Kontaktaufnahme. Der zweite E-Bike-Fahrer war etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte blonde kurze Haare und fuhr ein beiges Pedelec. Hinweise erbittet die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 94260.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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