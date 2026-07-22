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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstagabend gegen 20:25 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines angeblichen Notrufs in die Bismarckstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 25-jährige Anruferin wirre Angaben machte. Während der Befragung beleidigte sie einen Beamten. Im Verlauf des Abends tätigte die Frau noch mehrmals den Notruf ohne ersichtlichen Grund. Nachdem ihr eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs angedroht wurde, zeigte sie sich sehr uneinsichtig. Da die 25-Jährige alkoholisiert war und keinerlei Einsicht zeigte, die Anrufe zu unterlassen, wurde sie in Gewahrsam genommen. Während des Transports trat sie gegen einen Polizeibeamten und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

Schwäbisch Gmünd: Scheibenwischer abgerissen

In der Vorderen Schmiedgasse soll eine Frau am Dienstag gegen 15:40 Uhr an einem geparkten Pkw einen Scheibenwischer abgerissen haben. Laut Zeugenaussagen hatte die ältere Frau graue, lockige Haare und trug eine rote Jacke sowie eine karierte Hose. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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