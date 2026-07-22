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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Heubach: Sachbeschädigung

In der Hauptstraße wurde in der Außenbewirtschaftung einer Eisdiele an etwa 10 Stühlen die Rattan-Verkleidungen abgerissen und die Sitzfläche der Stühle angekokelt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Montag, 06.07.26 zwischen 15:15 Uhr und 16:25 Uhr, wurden im Fehrle Parkhaus am Bahnhof auf den Fahrradboxen sowie auf dem Boden mit goldener und roter Farbe mehrere Schriftzüge und Zeichen aufgemalt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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