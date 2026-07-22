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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Bopfingen: Zeugenaufruf zu Todesfallermittlungen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Bopfingen: Zeugenaufruf zu Todesfallermittlungen

Die Staatsanwaltschaft sowie Kriminalpolizei suchen Zeugen zu einem Geschehen, das sich am Dienstagnachmittag im Innenstadtbereich von Bopfingen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein 49 Jahre alter Mann zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr in einem psychischen Ausnahmezustand seine Wohnung und lief durch die Innenstadt, mitunter in den Bereichen Kirchplatz, Schmiedgasse, Bachgasse, Gerbergasse, Hauptstraße, Marktplatz sowie Bahnhofweg. Hierbei stürzte er mehrfach und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst samt Notarzt versorgt, verstarb jedoch noch vor Ort. Mehrere Zeugen hatten unmittelbaren Kontakt zu dem verhaltensauffälligen Mann bzw. konnten das Geschehen beobachten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Kriminalpolizei zu melden. Diese versucht nun, den genaueren Geschehensablauf nachzuvollziehen. Zudem soll eine Obduktion durchgeführt werden, um die genaue Todesursache festzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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