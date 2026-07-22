POL-AA: Ostalbkreis/Bopfingen: Zeugenaufruf zu Todesfallermittlungen
Aalen (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen
Bopfingen: Zeugenaufruf zu Todesfallermittlungen
Die Staatsanwaltschaft sowie Kriminalpolizei suchen Zeugen zu einem Geschehen, das sich am Dienstagnachmittag im Innenstadtbereich von Bopfingen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein 49 Jahre alter Mann zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr in einem psychischen Ausnahmezustand seine Wohnung und lief durch die Innenstadt, mitunter in den Bereichen Kirchplatz, Schmiedgasse, Bachgasse, Gerbergasse, Hauptstraße, Marktplatz sowie Bahnhofweg. Hierbei stürzte er mehrfach und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst samt Notarzt versorgt, verstarb jedoch noch vor Ort. Mehrere Zeugen hatten unmittelbaren Kontakt zu dem verhaltensauffälligen Mann bzw. konnten das Geschehen beobachten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Kriminalpolizei zu melden. Diese versucht nun, den genaueren Geschehensablauf nachzuvollziehen. Zudem soll eine Obduktion durchgeführt werden, um die genaue Todesursache festzustellen.
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