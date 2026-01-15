Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch, Rauchentwicklung

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall

Am Donnerstag, gegen 06:30 Uhr kam es im Bereich Philipp-Reis-Straße und Lise-Meitner-Straße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes-Vito und einem Volkswagen. Die 60-jährige Mercedes-Fahrerin übersah den von rechts kommenden VW, als sie nach links einbiegen wollte. Durch die Kollision geriet der VW ins Schleudern und stieß mit einer geparkten Mercedes-A-Klasse zusammen. Die 20-jährige VW-Fahrerin und ihr 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Weinstadt/Endersbach: Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Strümpfelbacher Straße. Nach dem die unbekannten Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Schaden an der Terrassentür beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 65061.

Remshalden/Geradstetten: starke Rauchentwicklung an LKW

Aufgrund eines Defekts an der Bremsanlange kam es am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung an einer Sattelzugmaschine, die auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Die Führerin des LKW hielt geistesgegenwärtig auf dem Parkplatz auf Höhe Geradstetten an und wählte den Notruf. Die Feuerwehr Winterbach war mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die heißen Bremsen des LKW. Zu einem Brandausbruch kam es nicht.

