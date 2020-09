Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Spiegelstreifer

Ein 41-jähriger Mercedes-Lenker beschädigte am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Hofackerstraße geparkten Opel Meriva. 400 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Autobahnunfälle-Zeugenaufruf

Auf der BAB 7 kam es am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen hatte der 20-jährige Lenker eines Klein-Lkw den linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg befahren, um den 22-jährigen Lenker eines Klein-Lkw zu überholen. Nach dem Wiedereinscheren kam es zum Zusammenprall mit dem zuvor überholten Klein-Lkw. Der 20-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Zu diesem Unfall bittet der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst um Zeugenhinweise unter Tel. 07904/94260. Zu einem Folgeunfall kam es gegen 6.30 Uhr. Ein 22-jähriger Sprinter-Lenker musste eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem er die Unfallstelle zu spät erkannt hatte. Dadurch kam sein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde an einem Gebäude im Türlensteg ein Hinweisschild sowie eine Lampe im äußeren Eingangsbereich mutwillig von der Wand gerissen und beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Böbingen/Rems: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr ein in der Bahnhofstraße abgestellter Pkw im Bereich des linken Fahrzeugbereichs beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

